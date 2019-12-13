إسبانيا : قبول لجوء 16 مهاجراً إفريقيا اقتحموا معبر سبتة بشكل “انتحاري”

هبة بريس - مكتب طنجة

قالت وسائل اعلام اسبانية ان مدريد وافقت على قبول طلب اللجوء من لدن 16 مهاجراً إفريقياً كانوا على متن سيارة اقتحمت معبر سبتة الشهر الماضي بطريقة “انتحارية” حيث كان يقودها مغربي.

وأضافت المصادر ذاتها ان مكتب اللجوءالتابع لوزارة الداخلية الاسبانية وافق على قبول لجوء 16 مهاجرا من اصل 58 وصلوا الثغر السليب الشهر الماضي على متن السيارة التي اقتحمت المعبر بطريقة وصفت بالانتحارية.

و ذكرت ذات المصادر ، أن الأمر يتعلق بـ 14 امرأة من بين 16 كانت في السيارة “الإنتحارية” ، بالإضافة لطفلين تقل أعمارهم عن خمس سنوات وستة أشهر من العمر ، على التوالي.

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