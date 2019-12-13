بعد الصَّدْ الذي لقيه من النشطاء السعوديين.. تذاكر سعد المجرد تعرف اثمنة صاروخية

القسم الفني _ هبة بريس

يبدو أن الامور تمشي بعكس ما يدعو له مروجوا هاشتاغ ” نرفض سعد المجرد في الرياض” حيث وصل سعر تذاكر حفل الفنان المغربي سعد لمجرد الذي من المقرر أن يحييه في الرياض في السعودية يوم 18 دجنبر الحالي، إلى ما يفوق 10 ملايين سنتيم مغربي بالنسبة إلى عرض ”vip box” الخاص بكبار الشخصيات. ونفدت جميع التذاكر، البالغ سعرها “10.7 مليون سنتيم”

فيما لا تزال بعض العروض متاحة أمام الجمهور، يتراوح سعرها بين 500 درهم مغربي، و1000 درهم مغربي.

هدا وقد تصدر سابقا هشاتاغ “#نرفض_سعد_لمجرد_في_الرياض” تويتر بالشعودية، بعد إعلان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مشاركة لمجرد إلى جانب الفنانة اللبنانية مريام فارس وفريق ميامي الكويتي في حفلات الرياض يوم 18 دجنبر الحالي.

جدير بالذكر ان لمجرد تمكن من الحصول على ترخيص من القضاء الفرنسي، للعودة إلى الحفلات التي لم يسبق له إحياءها منذ القبض عليه في أكتوبر 2016 في باريس.

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