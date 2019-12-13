زوجة المهداوي تتساءل عن سبب تأجيل النطق بالحكم في قضية موقع ”بديل أنفو“

هبة بريس ـ الرباط

كشفت زوجة الصحافي حمدي المهداوي المعتقل بسجن تيفلت ومدير نشر موقع بديل أنفو المتوقف عن الصدور، بأنه كان مقررا أن تصدر محكمة الاستئناف بمدينة مكناس، بعد ثلاثة أيام فقط عن ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان حكمها في قضية تتعلق بالموقع ذاته، غير أنهم تفاجؤوا بتأجيل النطق بالحكم في هذه القضية.

وأضاف بشرى الخنشوف :”وتعود القضية إلى الدعوى التي كان قد تقدم بها والي مكناس، سنة 2015، ضد موقع “بديل.أنفو”، اثر نشر الأخير خبرا حول انفجار سيارة بمدينة مكناس، وهو نفسه الخبر الذي تناولته كل الجرائد المواقع الإلكترونية الوطنية، غير أنه لم يثم استدعاء ومتابعة سوى موقع “بديل.أنفو”. مشيرة أنه ولحدود الساعة لازالت تنتظر الحكم

متسائلة عن ”سبب هذا التأخير؟“ على حد تعبيرها.

هذا ويشار إلى أن موقع بديل أنفو الذي كان يديره الصحافي حميد المهداوي، قد توقف عن الصدور بعدما تم اعتقاله بتهم يعتبرها واهية وتهدف إلى تكميم صوته والزج به في السجن.

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