القصة الكاملة لواقعة “محاصرة” شابين وسط الثلوج بجبل تدغين

هبة بريس – الرباط

كشف الشاب خالد، الذي علق رفقة صديقه “اسماعيل” بجبل “تدغين” بجماعت “ايساكن” نواحي اقليم الحسيمة، مساء أمس الخميس، عن التفاصيل الكاملة للواقعة.

وقال خالد في تدوينة نشرها على حسابه بموقع اتواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”أولا وقبل كل شيء ، بالشفاء العاجل للرفيق ديالي سماعيل لي تعرض لعدة كسور .. بالنسبة لما وقع وباش نوضح كلشي ، حنا ماشي أول مرة أنطلعو لشي قمة جبلية وموالفين بهاد المغامرات ، الخطأ لي رتاكبنا هو أننا طلعنا للقمة جبل تدغين فالساعة التالتة والنصف تقريبا ومكثنا هناك في البيت المجاور للقمة لما يزيد عن الساعة والنصف بسبب الرياح القوية وخوفنا من قدوم شي عاصفة ثلجية ..”.

“منين شفنا راسنا تعطلنا”، يضيف الشاب خالد، “فكرنا اننا نختاصرو الطريق ومانرجعوش من نفس الطريق لي طلعنا منها ، بقينا تانزلقو وتانصارعو الوقت باش مايطيحش علينا الظلام ، وفينما نزلقو تانكاليو بشجر الأرز المتواجد هناك ، وفجأة سماعيل تايزلق بسرعة فائقة وتايفوت الشجرة لي كانت أمامنا ، مابقاش تايبان ليا وعييت مانعيط ونغوت ( سماااعييل فيينك ، سماااعيييل جاوبني ) دون جدوى”.

وتابع مدونا: “بلاما نفكر وخوفا على خويا ، قررت نسلك نفس الطريق لي طاح منو سماعيل ، بعد عشرة دقائق تقريبا لقيت نفسي قريب ليه ، وتاتشوفو فحالة يرثى لها ، التلج حداه حمر وحوايجو ايضا ملطخة بالدماء ، حاولت نشجعو ونخفزو باش يصبر ويوقف على رجليه ونكملو الطريق ، الساعة ماقدرش .. وقام بإرغامي بالهبوط باش واحد فينا يبقا على قيد الحياة عوض نموتو بجوج ، طبعا رفضت رفضا قاطعا ، حيت اي جبل طلعنا ليه تانكونو متافقين أنه نفس المصير انعيشوه بجوج ، ستسلمنا للوهلة الأولى وحنا تاتشوفو الشمس تاتغرب وحنا محاصرين فالحافة وتالفين ..”.

” تخيلو معي”، يسترسل خالد، “أننا ماقدرينش نتحركو تا خطوة للأمام او الخلف بقوة ما واحلين .. بغيت نشوف شحال الساعة إذ بي تانلقا الريزو كاين ، هي فين فكرت نعمل اللايف ونطلب من الأصدقاء يبارطاجيوه على أوسع النطاق .. وهادشي لي طرا بالفعل ، مرت تلاتة السوايع وحنا تانتسناو النجدة ، تا وصلو عندنا ولاد دوار أزلة ، لي تانشكروهم جزيل الشكر على موقفهم البطولي ، فعلا كانو أبطال حيت خرجونا من الحافة وغامرو برواحهم على قبلنا ، شحال من واحد فيهم تضرب ، هزو سماعيل فوق كتافهم و ردونا للطريق لي تلفناها ، من بعد جاو أفراد الوقاية المدنية لي تانقدم ليهم جزيل الشكر حيت طلعو للجبل عامر بالثلج بالليل وماعندهمش معدات كافية وكاملين ماشي ولاد المنطقة ، تبتو سماعيل فالباياص وجابو حبل طويل ، لي بقينا شادين فيه كاملين وهابطين تا وصلنا للتحت .. ولولا تضافر الجهود را ماكناش نكونو على قيد الحياة ، باش مانكر تا شي مساعدة قدماتها شي جهة ما لينا .. “.

وختم خالد تدوينته بالقول:”تانعاود نشكر ولاد دوار أزيلة على موقفهم البطولي معانا ..”.

هذا ويشار إلى أن بلاغ للسلطات المحلية، أفاد أن عناصر السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، تمكنت بمساعدة بعض المواطنين والمرشدين السياحيين الجبليين الذين كانوا على مقربة من المرتفع الجبلي، من تحديد مكان تواجد الشخصين المفقودين، اللذين ينحدران من مدينتي تمارة وسلا، حيث استطاعت مجموعة مكونة من 3 مرشدين جبليين من الوصول إليهما، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما، إذ كان يعاني أحدهما من كسر على مستوى الكتف والرجل إثر سقوطه العرضي، وذلك بإرشاد واتصال مباشر مع عناصر الوقاية المدنية التي تكمنت، رفقة باقي السلطات والمصالح، من الوصول إلى عين المكان، ونقل المعنيين بالأمر إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

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