مديرية الحموشي توزع معدات متطورة على عناصرها لتوثيق تعاملاتهم مع المواطنين

هبة بريس – الدار البيضاء
تواصل المديرية العامة للأمن الوطني تحديث و عصرنة تجهيزاتها من أجل تسهيل مأمورية عناصرها في عملهم اليومي و كذلك لتوفير خدمة أفضل و تعامل أرقى مع المواطنين.
و في هذا الصدد، تجري بعدد من ولايات الأمن توزيع عدد من المعدات و التجهيزات الإلكترونية المتطورة عبارة عن كاميرات حديثة خاصة بالتوثيق صوتا و صورة حيث توصل عدد من رجال الأمن بها و ستصبح من أدوات عملهم.
و تروم المديرية من خلال تفعيل هاته العملية لتوثيق تعاملات و تصرفات عناصر الأمن مع المواطنين خاصة المخالفين للقانون و ذلك باستعمال كاميرات مخصصة للمراقبة و التوثيق.
و سيتم الشروع في استعمال هاته التجهيزات فعليا خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة ببعض المدارات الطرقية التي تكثر بها حالات مخالفة قانون السير.
و تهدف هاته الخطوة للحد من الخلافات التي تنشب بعض الأحيان بين عناصر الأمن و بعض المواطنين ، حيث ستمكن هاته التجهيزات من توثيق تصرف رجل الأمن مع المواطنين و تسجيل كل الوقائع و نقلها لخادم إلكتروني مما سيجنب من عدد من الخلافات و المشاكل التي كانت تقع في بعض الأحيان بين الطرفين.
و استنادا لمصادر مطلعة ، فسيتم تجهيز عناصر الأمن المروري و كذا فرق التدخل و التحري بالزي المدني و عناصر أمن الملاعب و غيرها من الوحدات بهاته التجهيزات و ذلك في إطار تحسين و تجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.
مقاطعون
في 09:53
وماذا عن تدخلات المقدم والقايد ورجال السلطة التي لا اعرف كل تسمياتهم.
وقد شاهدنا كيف تعرض احدهم للدهس بالسيارة بعد محاولته اعتراض طريق سيارة.
شاهدت كل الرسوم المتحركة من الرجل الحديدي ورعد العملاق ولم اتوقع ان احدهم يعيش بيننا.
الله يصاوب …. حال البلاد في تراجع
مغربي وأفتخر
في 12:39
ليس بالقوة او بالسلاح سنعيد تربية المواطنين كما قالها أخنوش. التربية والاحترام هي متبادلة بين الحاكم والمحكوم .عندما يقوم الحاكم بدوره تجاه المواطن والمسؤولين التي خولها له الشعب من صحة وتعليم وسكن وشغل وامن وعدالة .هنا يأتي دور المواطن في الدفاع عن الوطن وعن الحاكم والانخراط والمشاركة في تنمية البلاد .
زوزو
في 22:59
تخليق الادارة بالدليل القاطع عنوان المديرية العامة للامن الوطنى وبالصوت والصورة . انه العهد الجديد لسياسة جديدة تتبنى التخليق ولا شىء غير التخليق يقبل . تعليمات سامية سارية على قدم وساق الى تحقيق الاهداف الملكية السامية لامير المؤمنين اطال الله فى عمره .