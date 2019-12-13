مديرية الحموشي توزع معدات متطورة على عناصرها لتوثيق تعاملاتهم مع المواطنين

هبة بريس – الدار البيضاء

تواصل المديرية العامة للأمن الوطني تحديث و عصرنة تجهيزاتها من أجل تسهيل مأمورية عناصرها في عملهم اليومي و كذلك لتوفير خدمة أفضل و تعامل أرقى مع المواطنين.

و في هذا الصدد، تجري بعدد من ولايات الأمن توزيع عدد من المعدات و التجهيزات الإلكترونية المتطورة عبارة عن كاميرات حديثة خاصة بالتوثيق صوتا و صورة حيث توصل عدد من رجال الأمن بها و ستصبح من أدوات عملهم.

و تروم المديرية من خلال تفعيل هاته العملية لتوثيق تعاملات و تصرفات عناصر الأمن مع المواطنين خاصة المخالفين للقانون و ذلك باستعمال كاميرات مخصصة للمراقبة و التوثيق.

و سيتم الشروع في استعمال هاته التجهيزات فعليا خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة ببعض المدارات الطرقية التي تكثر بها حالات مخالفة قانون السير.

و تهدف هاته الخطوة للحد من الخلافات التي تنشب بعض الأحيان بين عناصر الأمن و بعض المواطنين ، حيث ستمكن هاته التجهيزات من توثيق تصرف رجل الأمن مع المواطنين و تسجيل كل الوقائع و نقلها لخادم إلكتروني مما سيجنب من عدد من الخلافات و المشاكل التي كانت تقع في بعض الأحيان بين الطرفين.

و استنادا لمصادر مطلعة ، فسيتم تجهيز عناصر الأمن المروري و كذا فرق التدخل و التحري بالزي المدني و عناصر أمن الملاعب و غيرها من الوحدات بهاته التجهيزات و ذلك في إطار تحسين و تجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

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