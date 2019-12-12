تفاصيل إنقاذ شابين علقا بقمة جبل “تدغين”

هبة بريس

افادت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة أنه وفور إشعارها، مساء يومه الخميس 12 دجنبر 2019، بنداء الاستغاثة الذي بثه شخصان من هواة تسلق الجبال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظلوا طريق العودة نزولا من قمة جبل “تدغين” بجماعة “إيساكن”، تمت تعبئة كافة الموارد البشرية والإمكانات اللازمة لتحديد مكان تواجدهما وإطلاق عمليات البحث والإنقاذ.

وقد تمكنت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، بمساعدة بعض المواطنين والمرشدين السياحيين الجبليين الذين كانوا على مقربة من المرتفع الجبلي، من تحديد مكان تواجد الشخصين المفقودين، اللذين ينحدران من مدينتي تمارة وسلا، حيث استطاعت مجموعة مكونة من 3 مرشدين جبليين من الوصول إليهما، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما، إذ كان يعاني أحدهما من كسر على مستوى الكتف والرجل إثر سقوطه العرضي، وذلك بإرشاد واتصال مباشر مع عناصر الوقاية المدنية التي تكمنت، رفقة باقي السلطات والمصالح، من الوصول إلى عين المكان، ونقل المعنيين بالأمر إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

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