تسريب شريط فيديو لـ “مول باب دارنا” رفقة الضحايا ساعات قبل اعتقاله (+فيديو )

هبة بريس ـ الرباط
توصلت جريدة هبة بريس بشريط فيديو لصاحب أكبر عملية نصب في تاريخ المغرب والمعروفة بالعلامة العقارية الوهمية ”باب دارنا“ وهو يحاول امتصاص غضب بعض الضحايا الذين استقبلهم بمنزله ساعات قبل اعتقاله بعد محاصرته من طرف المتضررين نفسهم.
ويوثق شريط الفيديو المتداول لمحمد الوردي صاحب العلامة التجارية الوهمية وهو يحاول إقناع الضحايا بطريقته الفنية التي ألف النصب بها عليهم منذ سنين، كما أنه تهرب من الإجابة عن مكان المدير العام للشركة الذي يجهل لحدود مصيره وعدم إلقاء القبض عليه من طرف الأمن إضافة لنجلة المتهم الرئيسي صوفيا الوردي التي كانت تقدم نسفها بصفته مسؤولة التواصل والتسويق للعلامة الوهمية .
ويشار إلى أن ملف ”باب دارنا“ يعتبر أكبر عملية نصب في تاريخ المغرب، بعد سقوط أزيد من 800 ضحية بمبالغ مالية تجاوزت ال40 مليار سنتيم، حيث كان يعتمد المتهم الرئيسي في عملية نصبه على الضحايا عبر تنظيم حفلات خاصة و أنشطة اجتماعية وتقديم مساعدات للفقراء والمعوزين والقيام بحملات خيرية، ناهيك عن ايداع وصلات اشهارية بالقناة الثانية التي وجدت نفسها هي الأخرى متورطة في الملف .
هذا ويحمل الضحايا الدولة وإدارتها مسؤولية واقعهم المرير والمزري بعد التقصير الكبير في القيام بدورها في مراقبة المشاريع والتأكد عن مدى صحة وجودها على أرض الواقع خصوصًا وأن الأمر يتعلق بمبالغ مالية بالملايير لزبناء كثر لمشاريع لم يعلموا يوماً ما أنها ستكون وهمية، بل ومجرد عملية نصب سقطوا في فخها بطريقة غريبة ومثيرة، كما أن غالبيتهم من المهاجرين المغاربة بالخارج الذين حلموا بدفئ الوطن والرجوع لحضنه، إلا أن الوردي والمنظومة المتواطئة معه كان لها رأي آخر هو إفزاع المواطنين المغاربة وترهيبهم من وطنه الأم… فهل تعيد العدالة الثقة إذن للمغاربة وتؤكد على أنها عادلة للضحايا حقاً والمغرب بلد للمؤسسات وليس السيبة والتسيب ؟
ولد حميدو
في 01:42
لا اعرف كيف اختفت كل هده الاموال فادا هربت للخارج فلن تسترجع و لو بالف مدكرة لتسليمها لان تلك الملايير تصبح ملكا لتلك الابناك بعد ممات صاحبها او عقوبة طويلة في السجن و لا اظن بانها في المغرب و لو ممتلكات لانها لو كانت سيتم حجزها و سيتم ارجاع الاموال للضحايا
و لكن نصيحة
لا تشتري الحوت فالبحر و من الاحسن التعامل مع شركات عقارية معروفة او شراء سكنات مكتملة بالرسم العقاري
غير معروف
في 01:47
الحل هو ارجاع اموال النصب او الاعدام طبعا لكل من ثبت بانه على صلة بالقضية سواء مسؤول او موثق او موظفين او حتى وسيط على علم بالاحتيال
ولد حميدو
في 05:35
صافي غير حيدو صاحب البرنامج التلفزي
استهلك بلا ما تهلك
داروها بهم
ولد حميدو
في 05:58
هدا لو كان وليا لبنك المغرب غادي يخلي المغرب على الجوانط
ولد حميدو
في 06:08
الخليفة على الله
المهم دار لهم السهرات و الزرود
الحل الوحيد بالنسبة الي هو ان تسلم الدولة للضحايا بقعا ارضية مجهزة او مساهمة الموثقين حتى لا يفقدوا الثقة فيهم مع حجز ما يمكن من المتسببين لتعويض الضحايا و على ما اظن الدولة ستجد حلا لهده القضية ما دام فيها ابناء الجالية و لكن ليس باقتطاعات للموظفين