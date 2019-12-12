تسريب شريط فيديو لـ “مول باب دارنا” رفقة الضحايا ساعات قبل اعتقاله (+فيديو )

هبة بريس ـ الرباط

توصلت جريدة هبة بريس بشريط فيديو لصاحب أكبر عملية نصب في تاريخ المغرب والمعروفة بالعلامة العقارية الوهمية ”باب دارنا“ وهو يحاول امتصاص غضب بعض الضحايا الذين استقبلهم بمنزله ساعات قبل اعتقاله بعد محاصرته من طرف المتضررين نفسهم.

ويوثق شريط الفيديو المتداول لمحمد الوردي صاحب العلامة التجارية الوهمية وهو يحاول إقناع الضحايا بطريقته الفنية التي ألف النصب بها عليهم منذ سنين، كما أنه تهرب من الإجابة عن مكان المدير العام للشركة الذي يجهل لحدود مصيره وعدم إلقاء القبض عليه من طرف الأمن إضافة لنجلة المتهم الرئيسي صوفيا الوردي التي كانت تقدم نسفها بصفته مسؤولة التواصل والتسويق للعلامة الوهمية .

ويشار إلى أن ملف ”باب دارنا“ يعتبر أكبر عملية نصب في تاريخ المغرب، بعد سقوط أزيد من 800 ضحية بمبالغ مالية تجاوزت ال40 مليار سنتيم، حيث كان يعتمد المتهم الرئيسي في عملية نصبه على الضحايا عبر تنظيم حفلات خاصة و أنشطة اجتماعية وتقديم مساعدات للفقراء والمعوزين والقيام بحملات خيرية، ناهيك عن ايداع وصلات اشهارية بالقناة الثانية التي وجدت نفسها هي الأخرى متورطة في الملف .



هذا ويحمل الضحايا الدولة وإدارتها مسؤولية واقعهم المرير والمزري بعد التقصير الكبير في القيام بدورها في مراقبة المشاريع والتأكد عن مدى صحة وجودها على أرض الواقع خصوصًا وأن الأمر يتعلق بمبالغ مالية بالملايير لزبناء كثر لمشاريع لم يعلموا يوماً ما أنها ستكون وهمية، بل ومجرد عملية نصب سقطوا في فخها بطريقة غريبة ومثيرة، كما أن غالبيتهم من المهاجرين المغاربة بالخارج الذين حلموا بدفئ الوطن والرجوع لحضنه، إلا أن الوردي والمنظومة المتواطئة معه كان لها رأي آخر هو إفزاع المواطنين المغاربة وترهيبهم من وطنه الأم… فهل تعيد العدالة الثقة إذن للمغاربة وتؤكد على أنها عادلة للضحايا حقاً والمغرب بلد للمؤسسات وليس السيبة والتسيب ؟

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