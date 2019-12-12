قتل كلاب بدم بارد بدار بوعزة يثير غضب الساكنة

هبة بريس ـ البيضاء

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لعملية قتل مجموعة من الكلاب ببلدية دار بوعزة، وأثار الشريط غضب الساكنة ورواد هذه المواقع

واستنكر نشطاء، طريقة التخلص من الكلاب، مشيرين إلى أنهم ارتكبوا “مجزرة في حقهم بطريقة همجية”.

وأثار هذا الإجراء غضبا واسعا لدى النشطاء والساكنة المحلية خصوصا بعض الفاعلين الجمعويين المدافعين عن حقوق الحيوانات، الذين استنكروا هذه الطريقة التي وصفوها بالوحشية، في حق حيوان بريء، خصوصا وأن الحلول البديلة متوفرة وفعالة في الحد من خطورتها.

وعلاقة بالموضوع ، فقد دفعت الانتقادات الدولية الجماعات الترابية إلى التراجع عن مقاربة قتل الكلاب الضالة في المدن، التي لطالما أثارت حفيظة المنظمات الدولية المهتمة بالرفق بالحيوانات.

وقامت وزارة الداخلية، بتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع قطاعي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تهدف إلى معالجة ظاهرة الكلاب الضالة باعتماد مقاربة جديدة تركز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها.

وتروم المقاربة الجديدة تعقيم الكلاب الضالة المنتشرة في المدن وترقيمها وتلقيحها ضد داء السعار، قبل إعادتها إلى أماكنها، وهو “ما سيمكن من ضمان استقرار عددها لينخفض تدريجيا بعد ذلك”، وفق ما كشفه تقرير صادر عن وزارة الداخلية برسم حصيلة سنة 2019.

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