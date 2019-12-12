تفاصيل اعتقال سياح أجانب رفقة مومسات بفيلا راقية بمراكش

هبة بريس – مراكش

تمكنت عناصر الأمن بمدينة مراكش من اعتقال أربعة سياح أجانب بعد مداهمة فيلا بحي راقي وسط مراكش ، حيث ضبطوا في حالة تلبس رفقة أربعة مومسات.

و حسب مصادر مطلعة، فقد تلقت عناصر الأمن بمراكش شكاية يتهم من خلالها أصحابها قاطني فيلا مجاورة بالتسبب في إزعاجهم عبر استعمال مكبرات الصوت الموسيقية مما دفع عناصر الأمن للتحرك لعين المكان.

و تزامن حلول رجال الأمن بالحي المذكور مع موجة من الصراخ و الهستيريا التي انبعثت من المكان مما حذا بهم و بتعليمات من النيابة العامة لمداهمة الفيلا ليتم اكتشاف وجود أربعة سياح أجانب رفقة مومسات و هم في حالة سكر طافح.

و تم اعتقال المعنيين بالأمر لفائدة التحقيق ، حيث تم حجز كمية من المخدرات و الخمور التي كانت بحوزتهم.

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