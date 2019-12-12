اضطرابات نفسية تدفع شابا لقتل والده بطريقة بشعة ضواحي الصخيرات

نُشر بتاريخ :  2019-12-12 - 09:39
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هبة بريس – الدار البيضاء

لم يكن سكان جماعة مرس الخير ضواحي الصخيرات يعتقدون أنهم سيستفيقون ذات يوم على وقع خبر من قبيل أن شابا قتل والده بطريقة بشعة و هو ما وقع فعلا بهاته الجماعة الصغيرة و الهادئة.

و في التفاصيل ، أفادت مصادر مطلعة أن شابا يعاني من اضطرابات نفسية قام بخنق والده العجوز و الذي يبلغ من العمر سبعين سنة كما قام بتعنيفه و إحكام قبضته على رأسه و ضربه حتى الموت.

و يضيف المصدر ذاته أن جيران الضحية سمعوا صراخه فهرعوا لنجدته قبل أن يفر الإبن الذين كانت تظهر عليها علامات الاضطراب ، بينما تم نقل الأب للمستعجلات ليلفظ أنفاسه قبل وصوله لها.

و مباشرة فور تلقيها إخبارية في الموضوع ، تنقلت فرقة من الدرك الملكي لعين المكان حيث قامت بتفتيش عدد من المناطق التي كان يتردد عليها الجاني ليتم اعتقاله في انتظار تعميق البحث معه.

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