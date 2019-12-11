الزميل أحمد بوسرحان يفوز بجائزة الصورة للمرة الثالثة في مسيرته

هبة بريس - الرباط

حصل المصور الصحفي أحمد بوسرحان للمرة الثالثة في تاريخه على جائزة الصورة، حسبما أعلنت عنه لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في حفل ،نظم مساء أمس الثلاثاء في الرباط،بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وشخصيات من عالم الصحافة والفن والأدب والسياسة.

وتم خلال هذا الحفل الإعلان عن الفائز بالجائزة التقديرية، إلى جانب الفائزين في أصناف التلفزة والإذاعة والصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وصحافة الوكالة والإنتاج الصحافي الأمازيغي، والإنتاج الصحافي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة التحقيق الصحفي، فيما تم حجب جائزة الرسم الكاريكاتوري التي تم استحداثها ابتداء من هذه الدورة.

هذا ويعتبر أحمد بوسرحان من بين الزملاء الصحفيين المصورين القلائل المبدعين على الساحة الإعلامية إضافة إلى تحليهم بالأخلاق العالية والمهنية الكبيرة في أداء عمله النبيل.

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