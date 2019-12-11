شغب وتخريب بعد مباراة أولمبيك خريبكة والوداد البيضاوي

هبة بريس ـ خريبكة

عرفت نهاية مباراة أولمبيك خريبكة والوداد الرياضي اليوم الاربعاء أعمال شغب وتخريب للممتلكات، بعدما تلقى الفريق الخريبكي هزيمة برباعية نظيفة .

وانطلقت أحداث الشغب مباشرة بعد نهاية المباراة على مستوى الطريق الرابطة بين ملعب الفوسفاط والقنطرة الواقعة وسط المدينة، متسببين في خسائر مادية في ممتلكات الغير.

وجرى تخريب سيارات الغير ، وحافلة للنقل الحضري ، فيما لم تسلم السيارات الأمنية بدورها من التخريب مما استدعى تدخل العناصر الأمنية لاعتقال المتورطين في أعمال الشغب المنتشرين في مختلف الاحياء .

واستعاد الوداد البيضاوي نغمة الانتصارات بعد 4 مباريات متتالية لم يتذوق خلالها طعم الفوز، وحقق انتصارًا عريضًا على أولمبيك خريبكة في عقر داره برباعية نظيفة.

وارتقى الوداد بهذا الانتصار للمركز الثالث برصيد 13 نقطة، فيما ظل خريبكة في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0