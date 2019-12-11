ترحيل سوق الدواجن من وسط البيضاء يثير الكثير من الجدل

هبة بريس – الدار البيضاء

رغم الوعود التي سبق و تم تقديمها بخصوص تسريع عملية تحويل سوق الدواجن من وسط العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء لمنطقة النواصر ، غير أن هذا المشروع يشهد الكثير من التأخر مما جعل الساكنة تطرح أكثر من علامة استفهام حول دواعي هذا التأخير غير المبرر.

و ينتظر سكان الحي المحمدي بالدار البيضاء أن ينفذ مجلس المدينة وعوده التي طال انتظارها دون أن تنجز و من بينها مشروع ترحيل سوق الجملة للدواجن الذي يعد نقطة سوداء بالمنطقة.

و يسود تذمر كبير وسط الساكنة من الوعود الكاذبة التي أطلقها مسؤولي مجلس المدينة دون تنفيذها خاصة لما يشكله هذا الفضاء من تداعيات صحية و بيئية خطيرة تهدد سلامتهم و سلامة فلذات كبدهم.

و كان مجلس المدينة قد وعد من خلال قرار اتخذه في بداية السنة الماضية بترحيل سوق الدواجن إلى دوار لعسيلات بجماعة الخيايطة، قبل أن يعود بداية السنة الجارية ويحدد مهلة ستة أشهر لنقل هذا السوق إلى دوار عين جمعة التابع لجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر و هو القرار الذي ظل لحدود الساعة مجرد حبر على ورق.

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