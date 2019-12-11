بوريطة عن قرار ليسوتو المتعلق ب”البوليساريو” : “موقف يفتح صفحة جديدة في علاقاتنا الثنائية”

هبة بريس – الرباط

اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة أن زيارة وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية بليسوتو، ليسيغو ماكغوتي “مهمة” بل “تاريخية” بالنسبة للعلاقات الثنائية بين الرباط وماسيرو

بوريطة أشاد في كلمته بالندوة الصحفية التي جمعت الوزيرين مساء أمس الثلاثاء بالرباط، بهذه “الزيارة الأولى لوزير للشؤون الخارجية لليسوتو”، التي تقدم “التوضيحات الضرورية بالنسبة لموقف ليسوتو من قضية الصحراء المغربية”.

و ثمن بوريطة زيارة وزير خارجية ليسوتو للمغرب من أجل “رفع كل لبس” بخصوص موقف بلاده ولتوضيح كون الموقف الرسمي لليسوتو هو “تعليق كل القرارات السابقة” بخصوص الصحراء المغربية، مؤكدا على أن هذا الموقف الجديد “يفتح صفحة جديدة في علاقاتنا الثنائية”.

وأضاف الوزير، أنه تباحث لوقت طويل مع ماكغوتي حول سبل تطوير هذه العلاقات في إطار السياسة الإفريقية للملك محمد السادس وفي إطار التعاون جنوب – جنوب بين المغرب والبلدان الإفريقية، بما فيها مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، لافتا أن هذه الصفحة الجديدة “تؤكد الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات بين المغرب ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية”.

وأبرز بوريطة أنه في الوقت الراهن” تطورت مواقف أكثر من نصف بلدان المجموعة إلى مواقف بناءة بخصوص قضية الصحراء المغربية”، مشيرا الى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة ،طورت بلدان على الأقل موقفيهما بشكل واضح، ويتعلق الأمر بمالاوي عام 2017 و ليسوتو 2019، و”ينضافان إلى بلدان أخرى لها مواقف بناءة حول قضية الصحراء المغربية” وفق قوله

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