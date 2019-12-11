العثماني يسرد خطة الحكومة لتحلية مياه البحر و معالجة المياه العادمة‎

هبة بريس – الدار البيضاء

في ظل مخاطر الأمن المائي الذي يتهدد المغرب خاصة مع التغيرات المناخية التي تشهدها عدد من مناطق و دول العالم ، يواصل المغرب من خلال حزمة من الإجراءات عملية تقوية الأمن المائي لمواجهة المخاطر و التحديات المطروحة.

و في هذا الصدد، أوضح سعد الدين العثماني بصفته كرئيس للحكومة أن المغرب اتخد عددا من التدابير الاستباقية و الوقائية لمواجهة خطر شح المياه التي تواكبها تغيرات مناخية تؤثر سلبا على وفرة المياة.

و شدد العثماني خلال حديثه بمجلس المستشارين أن الحكومة تعمل على مواجهة هذه المخاطر من خلال إجراءات متنوعة تهدف لضمان الأمن المائي من خلال إنجاز سدين كبيرين كل سنة، مشيرا إلى وجود 14 سدا آخر في طور الإنجاز في الوقت الراهن.

رئيس الحكومة و خلال مداخلته ، أكد أن المغرب يتميز عن باقي دول المنطقة بكونه اتخد خطوات استباقية لضمان الأمن المائي، كما أنه يواصل تنفيذ برامج و استراتيجيات تدخل في ذات الإطار و تهم بالأساس بناء محطات لتحلية مياه البحر و محطات معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في سقي المناطق الخضراء.

و اعتبر العثماني أن تدبير ملف ضمان الأمن المائي تتداخل فيه المسؤوليات المشتركة بين الحكومات ومختلف مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى المجتمع المدني ومختلف الفاعلين لأن الماء ثروة وطنية و يستوجب من الجميع الحفاظ عليها و ترشيد استهلاكها.

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