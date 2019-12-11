قضاة المجلس الأعلى للحسابات ينبشون في اختلالات مشاريع المجالس الجماعية‎

هبة بريس – الدار البيضاء

يواصل قضاة المجلس الأعلى للحسابات عمليات التفتيش و المراقبة لعدد من مؤسسات الدولة و هاته المرة أتى الدور على الجماعات المحلية و التي ستكون محور التقرير القادم لمجلس جطو.

و في هذا الصدد، زار قضاة المجلس الأعلى للحسابات عددا من المجالس الجماعية بمختلف جهات و أقاليم المملكة و ذلك للاطلاع على سير عدد من المشاريع المبرمجة و كذا التدقيق في الميزانيات المخصصة و التي تم صرفها و هل تتماشى و حجم تقدم المشاريع.

و استفسر قضاة جطو من خلال زياراتهم الميدانية لعدد كبير من الجماعات خاصة القروية منها رؤساء المجالس الجماعية، بعدما وقفوا خلال زيارات امتدت لأسابيع على اختلالات إدارية ومالية مهمة.

و طالب القضاة من خلال زياراتهم الميدانية رؤساء المجالس المعنية بتقديم توضيحات حول الاختلالات التي تم رصدها و كذا تبرير طرق صرف المال العام على مشاريع تم وأدها أو لم تنجز بالكامل أو أنجزت مخالفة للتصاميم و المعايير التي تم الاتفاق عليها مسبقا ، حيث طالب القضاة رؤساء الجماعات بمدهم بالتوضيحات و التفسيرات و التبريرات كتابيا في أقرب الآجال.

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