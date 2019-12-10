برلمان فنلندا يقر تعيين أصغر رئيسة وزراء في العالم

هبة بريس - وكالات

وافق برلمان فنلندا اليوم الثلاثاء، على ترشيح السياسية سانا مارين البالغة من العمر 34 عامًا لمنصب رئيسة الوزراء، لتكون بذلك أصغر من يتولى رئاسة الوزراء على مستوى العالم.

وصوت 99 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 200 عضو، لصالح ترشيح مارين للمنصب، فيما عبر 70 نائبًا عن رفضهم، وامتنع 30 عضوًا عن التصويت.

وكتبت مارين التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي على تويتر ”لن نجعل فنلندا تتحلى بالكمال خلال أربع سنوات لكنها يمكن أن تصير أفضل، أريد بناء مجتمع يمكن لكل طفل فيه أن يصبح أي شيء، ويمكن لكل إنسان فيه العيش والتقدم في العمر بكرامة“.

وبعد موافقة البرلمان، من المتوقع أن يعين رئيس فنلندا حكومة مارين الائتلافية التي تضم خمسة أحزاب وتتكون من 12 وزيرة و7 وزراء.

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