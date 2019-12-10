تقرير مثير يكشف تقدم الدخل الفردي للمغاربة و رفاهية عيشهم

هبة بريس – الدار البيضاء

تقرير مثير ذاك الذي كشف عنه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و المتعلق بالتنمية البشرية في عدد من بلدان العالم و من بينها المغرب التي ربحت بعض المراكز و تقدمت في سلم الترتيب خاصة في الشق المتعلق بتطور مستوى العيش و رفاهيته و كذا بالدخل الفردي للمغاربة.

و أفاد ذات التقرير الخاص بسنة 2019 أن المغرب أحرز تقدما نسبيا في مؤشر التنمية البشرية لهذا العام و ذلك بنسبة 0,667% رغم أن هاته النسبة تظل ضعيفة بعض الشيء، ليحتل المرتبة 121 عالميا من بين 189 دولة.

و شمل التقرير الأممي الجديد عددا من المواضيع من بينها الناتج الداخلي الاجمالي والدخل الفردي وأمد الحياة وجودة التعليم ونسب البطالة والمساواة بين الجنسين والمشاركة السياسية للمرأة ورفاهية العيش وجودة الرعاية الصحية.

و احتلت النرويج صدارة التصنيف كأفضل الدول التي تستحق أن يعيش بها الإنسان في رفاهية تامة، تليها سويسرا ثم إيرلندا ثالثة وألمانيا ثم هونغ كونغ، في حين حلت دول النيجر وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وتشاد وبوروندي في نهاية الترتيب.

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