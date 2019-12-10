فرنسا.. المعلمون وعمال المطارات ينضمون لإضراب النقل

هبة بريس - وكالات

انضم عمال المطارات الفرنسية ومعلمون وغيرهم إلى إضراب بأنحاء البلاد، الثلاثاء، فيما تصعد النقابات الضغط على الحكومة للتخلي عن تعديلات لنظام التقاعد.

و أمرت الشرطة بإغلاق المتاجر والمطاعم بإحدى مناطق باريس، خشية اندلاع اعمال عنف في إطار ما يأمل معارضو الحكومة أن تكون مسيرة حاشدة أخرى بعد الظهيرة.

وشارك ما لا يقل عن 800 ألف شخص في مظاهرات بأنحاء فرنسا عند انطلاق الحركة الاحتجاجية، الخميس الماضي، كذلك يعتزم المحتجون، الثلاثاء، إطلاق مظاهرات في مدن أخرى أيضا، فيما يدخل الإضراب يومه السادس على التوالي.

وتخشى النقابات من أن يجبر إصلاح التقاعدات المقترح من الرئيس إيمانويل ماكرون المواطنين على العمل لفترة أطول مقابل معاشات تقاعد أقل، رغم تصريح الحكومة بأنها لن ترفع سن التقاعد الرسمي عن 62 عاما.

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