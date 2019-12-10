“بغيت غير خدمة”.. شاب مغربي يبكي على المباشر بكل حرقة بحثا عن العمل‎

هبة بريس – الدار البيضاء

“وصلت بيا لعظم ، واش أنا ماشي بنادم، بغيت غير خدمة” ، بهاته الكلمات التي تحمل أكثر من دلالة صرخ شاب مغربي في بث مباشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك لدق ناقوس الخطر و لفت الانتباه لقضية البطالة التي يعاني بها عشرات الألاف من الشباب المغاربة.

هذا الشاب الذي شارك متتبعيه قصته على مدار سنوات من الجد و التحصيل و طلب العلم ، وجد نفسه بعد نيل عدد من الديبلومات أنه بدون عمل و لا مورد رزق قار ، جرب عديد الحرف لكنه تاه بين دروب و مطبات الحياة ليصرخ في وجه الجميع: “أنا عيت ، مابقيتش قادر نشوف المحيط ديالي كايتعدب و معندي حتى باش نعاونهم”.

“بغيت غير خدمة مابغيت والو، قريت و عندي ديبلومات و باغي نخدم” ، صرخة شاب مغربي تعبر عن ما يعيشه عدد كبير من أمثاله الذين أفنوا سنوات شبابهم في مدارس و إعداديات و ثانويات و معاهد و جامعات الوطن ليجدوا في نهاية المطاف أنفسهم ضحية سياسات حكومية متعاقبة ساهمت في الرفع من نسب البطالة وسط صفوف الشباب.

و لم يجد هذا الشاب الذي ذاقت به سب العيش غير موقع الفايسبوك ليشاطر المغاربة معاناته و بحثه اليومي عن شغل يضمن له عيشا كريما و يجعله يحس بكونه مواطنا في هذا البلد ، حيث تم تداول مقطع البث المباشر بشكل واسع النطاق كطريقة للتضامن معه و لما لا إيصال رسالته للمسؤولين لعل واقع الحال يتغير نحو الأفضل.

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 0 11