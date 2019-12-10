“بغيت غير خدمة”.. شاب مغربي يبكي على المباشر بكل حرقة بحثا عن العمل‎

نُشر بتاريخ :  2019-12-10 - 10:41
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هبة بريس – الدار البيضاء

“وصلت بيا لعظم ، واش أنا ماشي بنادم، بغيت غير خدمة” ، بهاته الكلمات التي تحمل أكثر من دلالة صرخ شاب مغربي في بث مباشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك لدق ناقوس الخطر و لفت الانتباه لقضية البطالة التي يعاني بها عشرات الألاف من الشباب المغاربة.

هذا الشاب الذي شارك متتبعيه قصته على مدار سنوات من الجد و التحصيل و طلب العلم ، وجد نفسه بعد نيل عدد من الديبلومات أنه بدون عمل و لا مورد رزق قار ، جرب عديد الحرف لكنه تاه بين دروب و مطبات الحياة ليصرخ في وجه الجميع: “أنا عيت ، مابقيتش قادر نشوف المحيط ديالي كايتعدب و معندي حتى باش نعاونهم”.

“بغيت غير خدمة مابغيت والو، قريت و عندي ديبلومات و باغي نخدم” ، صرخة شاب مغربي تعبر عن ما يعيشه عدد كبير من أمثاله الذين أفنوا سنوات شبابهم في مدارس و إعداديات و ثانويات و معاهد و جامعات الوطن ليجدوا في نهاية المطاف أنفسهم ضحية سياسات حكومية متعاقبة ساهمت في الرفع من نسب البطالة وسط صفوف الشباب.

و لم يجد هذا الشاب الذي ذاقت به سب العيش غير موقع الفايسبوك ليشاطر المغاربة معاناته و بحثه اليومي عن شغل يضمن له عيشا كريما و يجعله يحس بكونه مواطنا في هذا البلد ، حيث تم تداول مقطع البث المباشر بشكل واسع النطاق كطريقة للتضامن معه و لما لا إيصال رسالته للمسؤولين لعل واقع الحال يتغير نحو الأفضل.

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5 تعليقات

  1. من واشنطن

    في 12:56

    اشتغل في مقهى او مطعم حتى تفرج هكذا يفعل الشباب المتخرج بالدول . اعقلها وتوكل. النحيب والعويل لن يجدي . في كندا خريجوا الجامعات يشتغلون في محطات البنزين وجمع القمامة ولا تسمع لهم ضجيجا. والله يفرجها من بعد

  2. فاطمة زهراء

    في 15:11

    حسبنا الله و نعم الوكيل

  3. خديجة

    في 16:01

    رد على مول التعليق رقم 1
    ما حاس بالمزود غي لي مخبوط به
    الله يرزقك من حيث لا تحتسب انه مجيب الدعوات

  4. مصطفى الشلح

    في 00:52

    مول التعليق واحد يأكلها باردة ولا يستحقها ، لو كان في المغرب فستحرق فمه

  5. Amin

    في 05:50

    I just wanna tel Ben Kirane this just one example that the people can’t find job in Morocco and u opened u mouth last week that there is jobs in Morocco but no one wanna work!

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