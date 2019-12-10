سباق جنوني بين سيارات متهورين يروع سائقي “لوطوروت” بالبيضاء

هبة بريس – الدار البيضاء

كاد تهور و تصرف طائش من طرف بعض الشباب مساء أمس بالطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء و مراكش يتسبب في مأساة حقيقية لولا الألطاف الإلهية.

و لم يراعي عدد من الشباب كانوا على متن أربع سيارات مختلفة الازدحام الذي كانت تشهده الطريق السيار ، حيث شرعوا في التسابق بينهم بطريقة جنونية من خلال مراوغة باقي السيارات بسرعة خيالية.

و لحسن الحظ لم تسفر هاته التصرفات الطائشة عن حوادث غير أنها تسببت في رعب كبير لمستعملي الطريق خاصة أنها كانت في فترة الذروة التي يكثر بها السير و الجولان و ذلك في ظل غياب رادارات مراقبة السرعة بهاته الطريق.

و يطالب عدد من مستعملي الطريق السيار و بالضبط المقطع الطرقي بين البيضاء و برشيد بضرورة وضع رادارات لمراقبة السرعة خاصة المتنقلة منها للحد من بعض السلوكيات الطائشة التي تتسبب غير ما مرة في عدد من حوادث السير.

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