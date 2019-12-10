سباق جنوني بين سيارات متهورين يروع سائقي “لوطوروت” بالبيضاء

هبة بريس – الدار البيضاء
كاد تهور و تصرف طائش من طرف بعض الشباب مساء أمس بالطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء و مراكش يتسبب في مأساة حقيقية لولا الألطاف الإلهية.
و لم يراعي عدد من الشباب كانوا على متن أربع سيارات مختلفة الازدحام الذي كانت تشهده الطريق السيار ، حيث شرعوا في التسابق بينهم بطريقة جنونية من خلال مراوغة باقي السيارات بسرعة خيالية.
و لحسن الحظ لم تسفر هاته التصرفات الطائشة عن حوادث غير أنها تسببت في رعب كبير لمستعملي الطريق خاصة أنها كانت في فترة الذروة التي يكثر بها السير و الجولان و ذلك في ظل غياب رادارات مراقبة السرعة بهاته الطريق.
و يطالب عدد من مستعملي الطريق السيار و بالضبط المقطع الطرقي بين البيضاء و برشيد بضرورة وضع رادارات لمراقبة السرعة خاصة المتنقلة منها للحد من بعض السلوكيات الطائشة التي تتسبب غير ما مرة في عدد من حوادث السير.
عبدالرحيم الهادي
في 19:11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هم متسابقون ومتهورون وفي نفس الوقت ماهرون ولم يأذوا أحدا فلماذا النشر والكلام انتبهوا لأنفسكم ومن أحب شيئا يفعله مالم يأذي الغير العيب هو أن تمشي بقانون السير وتسبب في الكوارث والحوادث والغريب انك تقول في مكان فيه ازدحام وما فيه ردارات تريد الزيادة في الردارات؟ اتق الله الله في إخوانك الردارات وما جعلوا الا من أجل الدخار المال لا من أجل السلامة