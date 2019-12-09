التنمية البشرية مغاربيا..الجزائر الأولى والمغرب في هذا الترتيب

هبة بريس ـ متــابعة

حلت الجزائر الأولى مغاربيا و82 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لسنة 2019، ضمن تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية اليوم الإثنين ببوغوتا في كولومبيا.

وجاءت تونس في الرتبة الثانية مغاربيا و91 عالميا، بينما حصلت ليبيا على الرتبة الثالثة في المنطقة المغاربية و110 عالميا، في حين جاء المغرب في الرتبة الرابعة مغاربيا و121 عالميا، بينما تذيّلت موريتانيا الترتيب المغاربي وحلت في الرتبة 161 عالميا.

وحصلت النرويج على الرتبة الأولى وسويسرا على الرتبة الثانية ضمن هذا التصنيف الدولي الذي شمل 189 دولة.

واحتلت دول الخليج صدارة الدول العربية في هذا التصنيف، إذ جاءت الإمارات العربية المتحدة في الرتبة 35 تليها المملكة العربية السعودية في الرتبة 36 وقطر في الرتبة 41 والبحرين 45 وعمان 47 والكويت 57.

واعتمدت قياس مؤشر التنمية البشرية لسنة 2019 على تحليل عدة معايير أخرى منها عدم المساواة في الحصول على خدمات صحية، وفي الحق في التعليم، والحق في الولوج إلى التكنولوجيا والتعرض إلى صدمات اقتصادية ومشاكل مرتبطة بالمناخ.

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