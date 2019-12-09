البيجيدي :التعبيرات الجديدة للشباب لا يجب أن تخل بالاحترام الواجب للمؤسسات

هبة بريس ـ الرباط

عقدت الأمانة العامة، لحزب البيجيدي يوم السبت 7 دجنبر 2019 م، لقاءها الشهري المطول برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني

وجاء في بلاغ صادر عن ذات الجهة أن الرسائل التي تتضمنها مختلف التعبيرات الجديدة، للشباب المغربي، “ترمي في عمقها، إلى إثارة الانتباه إلى قضايا الشباب”، والتي، بحسبه ‘هي في العمق، قضايا مغرب الراهن والمستقبل”، مشددا على عدم “الإخلال بالاحترام الواجب للمؤسسات وللثوابت والرموز الوطنية”، في هذه التعبيرات الجديدة.

ودعا الحزب لتقريب المواطنين من حجم المجهودات المبذولة بكل موضوعية، والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع: استماعا لصوت المواطنين ومقاومة لنزوعات التيئيس وخطابات التبخيس التي تسعى جاهدة إلى اختراق الرأي العام والتأثير سلبا على مزاجه بزرع الإحباط واليأس في وعيهم ووجدانهم، وإفقادهم الأمل في الوطن وفي المستقبل، بتضخيم المشاكل والسلبيات، رغم أن بعضها واقع وموجود، واستصغار كل المجهودات والمكتسبات باحتقارها وصرف النظر عنها.

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