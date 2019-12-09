الرميد يُعلن أحقية السُجناء في التمدرس ويَستثني هذه الأَسلاك

هبة بريس ـ الربـــاط

اوضح المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن تمدرس السجناء مضمون في مختلف أسلاك التعليم العالي، وفقا للضوابط التنظيمية المعمول بها في هذا الميدان .

واستدرك الرميد بتوضيح معطى جديد قائلا ” حين يتعلق الأمر ببعض المسالك التي تستوجب الحضور لمواصلة الدروس، فلا شك أن ذلك متعذر، بالنسبة للسجناء كما هو الحال مثلا بالنسبة لكليتي الطب والعلوم”.

وقال الرميد، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 09 دجنبر الجاري، أن التدابير المتخذة لتمتيع السجناء من حقهم في التعليم، أفضت إلى تسجيل 930 طالب سجين برسم الموسم الدراسي 2019-2020.

وتابع المسؤول الحكومي، أنه تم توقيع سبع اتفاقيات بين مندوبية السجون والجامعات، أهمها الاتفاقية مع وزارة التربية الوطنية وجامعة محمد الخامس بالرباط ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وذلك بهدف وضع إطار عام في فضاءات التكوين الجامعي.

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