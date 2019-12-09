المنشطات تحرم روسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية 4 سنوات

هبة بريس - وكالات

أقرت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”، الاثنين، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشطات، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوكالة.

وقال المتحدث على هامش الاجتماع الذي يعقد في مدينة لوزان السويسرية “تمت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات”.

ويشير المتحدث إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ”وادا”، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في الأنشطة الرياضية الدولية.

وتشمل هذه الأنشطة الرياضية أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.

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