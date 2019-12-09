إدارة ليون الفرنسي تزور أكاديمية الفتح و تضع أعينها على عدد من ناشئي الفريق

هبة بريس – الدار البيضاء

زار وفد من فريق ليون الفرنسي أكاديمية الفتح الرياضي بالرباط نهاية هذا الأسبوع و ذلك لتفعيل شراكة استراتيجية سبق و تم توقيعها بين النادي الممارس بالدرجة الأولى الفرنسية مع ممثل العاصمة الرباط ، فضلا على متابعة بعض مباريات الفئات السنية للنادي و بالأخص بعض اللاعبين الناشئين الذين سبق و أوفدت منقبين لمتابعتهم.

و في هذا الصدد، أبدى مسؤولو فريق ليون الفرنسي إعجابهم بالبنية التحتية التي يتوفر عليها نادي الفتح الرياضي و في مقدمتها مركز التكوين الذي يسير بطريقة احترافية و يضم أطرا تتمتع بتكوين عال ، فضلا على إعجابهم بعدد من لاعبي الفئات السنية المنتمية للفريق الرباطي.

وضم وفد فريق ليون الفرنسي كلا من جان فرانسوا فوليي مدير مركز النادي و بيير ساج مدرب الأكاديمية الفرنسية و بعض المنقبين التقنيين و الذين وقفوا على إمكانيات عدد من شبان و فتيان الفتح الرياضي في أفق استقطابهم و ضمهم لمركز التكوين بليون.

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