إدارة ليون الفرنسي تزور أكاديمية الفتح و تضع أعينها على عدد من ناشئي الفريق

نُشر بتاريخ :  2019-12-09 - 12:26
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس – الدار البيضاء

زار وفد من فريق ليون الفرنسي أكاديمية الفتح الرياضي بالرباط نهاية هذا الأسبوع و ذلك لتفعيل شراكة استراتيجية سبق و تم توقيعها بين النادي الممارس بالدرجة الأولى الفرنسية مع ممثل العاصمة الرباط ، فضلا على متابعة بعض مباريات الفئات السنية للنادي و بالأخص بعض اللاعبين الناشئين الذين سبق و أوفدت منقبين لمتابعتهم.

و في هذا الصدد، أبدى مسؤولو فريق ليون الفرنسي إعجابهم بالبنية التحتية التي يتوفر عليها نادي الفتح الرياضي و في مقدمتها مركز التكوين الذي يسير بطريقة احترافية و يضم أطرا تتمتع بتكوين عال ، فضلا على إعجابهم بعدد من لاعبي الفئات السنية المنتمية للفريق الرباطي.

وضم وفد فريق ليون الفرنسي كلا من جان فرانسوا فوليي مدير مركز النادي و بيير ساج مدرب الأكاديمية الفرنسية و بعض المنقبين التقنيين و الذين وقفوا على إمكانيات عدد من شبان و فتيان الفتح الرياضي في أفق استقطابهم و ضمهم لمركز التكوين بليون.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

إعتداء شنيع على حكم بالدار البيضاء و عقوبات مشددة تلوح في الأفق

هبة بريس – الدار البيضاء في مشهد تمنيا لو اندثر من ملاعبنا الرياضية ، و بعيدا عن الق…