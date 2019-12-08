البحرية الإسبانية تنقذ 77 مهاجرا سريا انطلقوا من سواحل الريف

هبة بريس - وكالات

تمكنت عناصر خفر السواحل الإسباني يوم أمس السبت، من إنقاذ 77 مهاجرا سريا على متن قارب مطاطي انطلق من سواحل الريف في عرض بحر البوران، ينحدر أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية، أن عناصر خفر السواحل الإسباني، تلقوا إشعارا يفيد بوجود مرشحين للهجرة السرية عالقين وسط أمواج البحر إثر محاولتهم الوصول للأراضي الإسبانية الجنوبية، ليتم إنقاذهم بواسطة سفينة تابعة لخفر السواحل.

وقد جرى نقل المهاجرين إلى الأراضي الإسبانية الجنوبية لإخضاعهم لفحوصات طبية، حيث من المنتظر أن يتم نقل القاصرين منهم إلى مراكز الإيواء.

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