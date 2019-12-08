استقالة جماعية تهزُّ الشبيبة الاستقلالية بشفشاون(وثيقة)

هبة بريس _ مكتب طنجة

قدم 15 شخصا منتميا للشبيبة الاستقلالية بمدينة شفشاون ،أول أمس الحمعة استقالة جماعية من مكتب الفرع المحلي لحزب الاستقلال.

وحسب الوثيقة (الاستقالة) التي توصلنا بها والحاملة لتوقيعات الاعضاء ال 15، فان سبب استقالتهم يعود الى غياب ماوصفوه بالآليات غير الديمقراطية التي مر بها المؤتمر الوطني الثالث عشر لمنظمة الشبيبة الإستقلالية، فضلا عن التدخلات غير المقبولة من قبل جهاز المفتشية الإقليمية في اختيارات وقرارات أعضاء الحزب.

ووجه المستقيلون خطابهم الى الأمين العام للحزب والمنسق الجهوي والكاتب الإقليمي والمفتشية الإقليمية لحزب الميزان بشفشاون، للتدخل بغية انصافهم من الإجحاف والإقصاء الممنمهج الذي طال الشبيبة الاستقلالية لفرع شفشاون، مطالبين بوضع حد للنفور من الشبيبة، وايضا احترام القانرن الداخلي للحزب.

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