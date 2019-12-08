حقوقيون يطالبون باطلاق سراح معتقلي “حراك الريف”

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان باطلاق سراح المعتقلين على خلفية احداث الحسيمة “حراك الريف” ،مطالبين بتنظيم وقفة احتجاجية بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف 10 دجنبر الجاري.

ودعت الرابطة في بلاغ لها الى الافراج عن معتقلي احدات الحسيمة ، لافتة الى أن العاشر من دجنبر هو يوم حقوق الإنسان، وهو مناسبة لاسترعاء اهتمام “شعوب العالم” إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باعتباره معيار الإنجاز المشترك لجميع الشعوب والأمم، حيث تخلده الأمم المتحدة هذه السنة تحت شعار: الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان.

وطالبت الرابطة في بلاغها بتمتيع معتقلي احداث الحسيمة بالعفو، وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة, وكذا الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي“حميد المهداوي” وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفته.