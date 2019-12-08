بنكيران :” تواريتُ عن الأنظار بعدما أصبح كلامي يُزعج البعض”

هبة بريس – الرباط

قال رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران ،ان تواريه عن الأنظار في الآونة الأخيرة، كان وراءه دوافع شخصية وحزبية لم يحددها بنكيرتن ، مضيفا ان كلامه الذي أصبح “يزعج البعض” يعد سببا كذلك.

بنكيران وخلال ندوة صحفية،امس السبت، حملت اسم “القيادة والتربية، ركيزتان من أجل نموذج جديد للتنمية” نظمتها مبادرة أهلية، بالدار البيضاء، أبرز أنه رغم الاكراهات التي تواجه الشباب المغربي في مسار البحث عن العمل الا ان الوضع في المغرب افضل من دول كثيرة في القطر العربي بالنظر الى ماتعيشه تلك البلدان، مؤكدا على ضروىة بناء الثقة بين المواطن والدولة.

يشار أن تصريحات لبنكيران قبل أشهر أثارت جدلا في البلاد عندما انتقد قانون إصلاح التعليم، الذي يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.

وقال رئيس الحكومة السابق إنه “يفكر في مغادرة الحزب (العدالة والتنمية) الذي لم يعد يشرفه الانتماء إليه، بعد مصادقة الأمانة العامة للحزب (أعلى هيئة تنفيذية) على القانون”.

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