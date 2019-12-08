استطلاع.. المغاربيون يفقدون الثقة في الأحزاب الدينية

هبة بريس ـ متابعة

أظهرت نتائج استطلاع أجراه موقع البارومتر العربي، وهو شبكة بحثية مستقلة، لصالح مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية، تراجع ثقة مواطني الدول العربية، وبينهم المغاربيون، في الأحزاب السياسية الدينية.

وأظهر البارومتر انخفاض نسبة الثقة في هذه الأحزاب ومعظمها بصبغة دينية، بما يزيد عن الثلث منذ 2011، في جميع أنحاء المنطقة العربية.

ويشير الاستطلاع إلى أن ما يقرب من نصف الشباب التونسي لا يثقون في هذه الأحزاب، بينما تصل النسبة إلى في ليبيا إلى الثلث، وإلى ربع الشباب في الجزائر.

وتبلغ نسبة العراقيين الذين يقولون إنهم لا يثقون بالأحزاب إطلاقا ارتفعت من 51% إلى 78 في المئة.

وانخفضت الثقة في الأحزاب الإسلامية في العالم العربي بشكل صارخ، إذ وصلت إلى 20 في المئة فقط في 2018، بعدما كانت النسبة 35 في المئة في 2013، وفقا للمجلة.

وحسب الاستطلاع، قال 51 في المئة في 2013 إنهم يثقون بقادتهم الدينيين إلى حد “كبير” أو “متوسط”، لكن النسبة انخفضت إلى 40 في المئة فقط عندما طرح نفس السؤال العام الماضي.

وخلص الاستطلاع ـ حسب موقع الحرة ـ إلى أن نسبة العرب الذين يصفون أنفسهم بأنهم “غير دينيين” وصلت إلى 13 في المئة بعدما كانت النسبة لا تتجاوز 8 في المائة في 2013.

كما أن نسبة العرب الذين يعتقدون أن الزعماء الدينيين ينبغي أن يكون لهم تأثير على صنع القرارات الحكومية آخذة في التناقص باطراد، حسب ما أظهرت نتائج الاستطلاع.

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