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في 22:01
وا سير تعري على دراعك وتكسب رزقك.باركا من التسول بالدين والخزعبلات.واش مكتحشموش وانتم تاكلون السحت وتنتفعون من الريع؟
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مشيتي فيها ....
في 22:01
وا سير تعري على دراعك وتكسب رزقك.باركا من التسول بالدين والخزعبلات.واش مكتحشموش وانتم تاكلون السحت وتنتفعون من الريع؟