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تعليق واحد

  1. مشيتي فيها ....

    في 22:01

    وا سير تعري على دراعك وتكسب رزقك.باركا من التسول بالدين والخزعبلات.واش مكتحشموش وانتم تاكلون السحت وتنتفعون من الريع؟

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