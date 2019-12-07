الجزائر.. شقيق بوتفليقة يتحدى القضاء ويرفض فك لغز 120 مليون دولار

هبة بريس - وكالات

رفض سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة مساء السبت، الرد عن أسئلة القاضي حول مصادر ومآلات 120 مليون دولار جرى جمعها في آخر حملة دعائية في عهد النظام السابق.

ولدى مثوله أمام محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائر، التزم سعيد بوتفليقة بالصمت وامتنع عن الخوض في قضية ”منح امتيازات والتمويل الخفي للحملة الدعائية الخاصة برئاسيات 18 أبريل الماضي الملغاة“.

وسعى رئيس الجلسة ووكيل الجمهورية للضغط على سعيد بوتفليقة، ودفعه للرد على عدة أسئلة، بيد أن الرجل ظل صامتًا واكتفى بجملة واحدة ”أنا من مواليد عام 1958″، ردًا على سؤال القاضي للتأكد من هويته.

وجرى إخراج سعيد بوتفليقة من قاعة المحكمة، فيما ظل يشيع الحاضرين بنظرات ساهمة، وبدا أكثر شحوبًا ونحافة مقارنة بآخر ظهور علني له في الرابع ماي الماضي.

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