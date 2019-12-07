بنكيران: “سيدنا عطاني سيارة وتقاعد .. أحسن الله إليه”

هبة بريس

أكد رئيس الحكومة السابق، عبد الاله بنكيران، على أن السيارة الفاخرة التي يستغلها في تنقلاته حصل عليها من الملك محمد السادس.

بنكيران الذي حل اليوم السبت، ضيفا على المائدة المستديرة التي نظمتها مبادرة تيزي، بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة، بمدينة الدار البيضاء، أكد للصحفيين الذي استفسروه عند مغادرته عن سبب احتفاظه ب”سيارة الحكومة” أن هذه الأخيرة هدية من الملك.

وفي هذا الصدد، خاطب بنكيران الصحفيين بالقول: “السيارة ماشي ديال الحكومة السيارة عطاها ليا سيدنا، وحتى التقاعد، أحسن الله إليه”.

هذا ويشار الى أن المائدة المستديرة التي عرفت مشاركة كل من النائب البرلماني عن حزب فيدرالية اليسار عمر بلافريج، ورئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، واخرين تمحورت حول واقع التعليم بالبلاد وتحدياته.

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