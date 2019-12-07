بنكيران: “سيدنا عطاني سيارة وتقاعد .. أحسن الله إليه”

هبة بريس
أكد رئيس الحكومة السابق، عبد الاله بنكيران، على أن السيارة الفاخرة التي يستغلها في تنقلاته حصل عليها من الملك محمد السادس.
بنكيران الذي حل اليوم السبت، ضيفا على المائدة المستديرة التي نظمتها مبادرة تيزي، بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة، بمدينة الدار البيضاء، أكد للصحفيين الذي استفسروه عند مغادرته عن سبب احتفاظه ب”سيارة الحكومة” أن هذه الأخيرة هدية من الملك.
وفي هذا الصدد، خاطب بنكيران الصحفيين بالقول: “السيارة ماشي ديال الحكومة السيارة عطاها ليا سيدنا، وحتى التقاعد، أحسن الله إليه”.
هذا ويشار الى أن المائدة المستديرة التي عرفت مشاركة كل من النائب البرلماني عن حزب فيدرالية اليسار عمر بلافريج، ورئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، واخرين تمحورت حول واقع التعليم بالبلاد وتحدياته.
المصطفى
في 00:00
ذهب مع الريح. لن يفيد كلامه بشيء ..أيام ولايته مرت عصيبة على الجميع بالنسبة للتعليم أتذكر أن أقساما دراسية فاق عدد تلاميذها الستين وتم ضم عدة مستويات في قسم واحد..كان وزيرا وفي نفس الوقت رجل خصام ومعارك كلامية جلها كانت مع أمين حزب الاستقلال..بخرجاته التي كانت هجومية على الطبقة الفقيرة وأبناء الفقراء تسبب في شحن المواطنين ضده وهذا ماجعل خروجه من الحكومة مأمولا من غالبية الشعب وغير متأسف عليه.
مراد الغربة
في 00:18
أحسن الله إلى الشعب المغربي المسكين
ا
الشعب
في 02:36
أما عن الشعب المغربي فيدعو بكرة و عشية الله ياخد فيك الحق .اجهزت على حقوقنا حققت لك و لابناءك ما لم يكن في الأحلام .ربي ما يصرفك على اخد أموال المواطنين