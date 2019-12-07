الجمعية الوطنية لارباب المقاهي والمطاعم تعبر عن ارتياحها لتخفيض TVA

هبة بريس : أحمد المساعد

صادق مجلس المستشارين يومه الخميس 05 دجنبر الجاري على الجزء الاول من مشروع قانون المالية التصويت على تعديل الضريبة على القيمة المضافة TVA بالنسبة للمشروبات والاطعمة.

وذلك بالتخفيض من نسبة 20% الى 10% في المقاهي ، بالتوازي تلك المطبقة على المطاعم والفنادق، بعد سنوات من احتجاج أرباب المقاهي على الثقل الضريبي الذي يمس القطاع وعلى التميز الضريبي بين المقاهي من جهة والمطاعم والفنادق من جهة أخرى.

وهذا، تلقت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب خلال إجتماع لمكتبها الوطني نهار اليوم السبت 07 دجنبر الجاري، بارتياح كبير على تصويت مجلس المستشارين بتعديل الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمشروبات والأطعمة، حيث عبر جل اعضاء المكتب بانها نتيجة ثمرة مجهودات لمدة سنتين من تاريخ تأسيس الجمعية.

من خلال عقد عدة لقاءات مع قطاعات وزارية وصية على القطاع،ومع مختلف الفرق السياسية بالبرلمان والمشاركة بالمنتدى الوطني للتجارة بمراكش وكذا بالمناظرة الوطنية للجبايات قصد تفعيل العدالة الجبائية وتطبيق التوصيات المنبثقة منها.

وفي ختام اللقاء، تم التعبير عن شكرهم لكل المتدخلين في القطاع وتفهمهم لاكراهات الثقل الجبائي والضريبي الذي اثر على المردودية

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