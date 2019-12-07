هبة بريس جريدة اليكترونية مغربية - Hibapress logo
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هبة بريس موقع إعلامي مغربي شامل، وليد شغف بمهنة الصحافة من جهة، والثقافة التشاركية التي توفرها الشبكة العنكبوتية من جهة أخرى، إنه نتيجة نظرة استشرافية طموحة تروم تقديم عصارة الأحداث والمواضيع والنقاشات السائدة... التي تشكل الخبر في المغرب. هبة بريس موقع إخباري رقمي، محترف متطور، وذي مصداقية، يتماشى مع أفضل المعايير الدولية لمهنة الصحافة.

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