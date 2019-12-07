محلل سياسي: “الCDT أجبرت الحكومة على إلغاء ضريبة الدخل على معاشات التقاعد”

هبة بريس - الرباط

كشف الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، اقدام الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بدعم من بعض المستشارين على إجبار الحكومة على إلغاء ضريبة الدخل على معاشات المتقاعدين خلال جلسة التصويت على مشروع قانون مالية 2020 بالغرفة الثانية.

وقال الشرقاوي في تدوينة نشرها على حسابه “الفيسبوكي” : “للامانة

.. برافو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دارت انجاز كبير وتاريخي، هو اجبار حكومة العثماني خلال جلسة التصويت على الغاء ضريبة الدخل على معاشات المتقاعدين.”

للاسف، يضيف الشرقاوي، “حتى في هذا المطلب الاجتماعي البام والبيجيدي صوتا بالامتناع عليه، لكن للامانة نجاح مقترح الكنفدرالية كان بدعم من الاتحاد المغربي للشغل وحزب الاستقلال وممثل نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل”.

واسترسل الشرقاوي قائلا: “المهم لا يمكن لهذا المقترح الذي يهم العشرات الالاف ان يمر نهائيا قبل العودة لمجلس النواب والخوف ان يسقطه النواب الذين تحولوا الى اعداء اتجاه كل شيء يخدم مصالح المواطن”.

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