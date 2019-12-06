‘الحب ليس جريمة’.. نشطاء يقدمون عريضة للبرلمان

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت حركة “خارجة عن القانون”، اليوم الجمعة، عن تقديم عريضة إلى البرلمان ، تلتمس من خلالها “إلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية والمنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي”.

وطالبت الحركة إلى توقيع هذه العريضة التي رفعت شعار “الحب ليس جريمة”و التي توجد على الانترنيت بهدف بلوغ 5000 توقيع، على الأقل، وهو السقف المحدد قانونيا من أجل أخذها بعين الاعتبار”.

وأوضحت الحركة في بلاغها، أن هذه الخطوة تتماشى ومضمون الفصل 15 من الدستور، الذي يمنح المواطنين المغاربة، الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، للمساهمة في النقاشات وإصلاح القوانين.

واعتبرت الحركة أن المرور نحو هذه الخطوة العملية، ثمرة لآلاف التوقيعات التي ساندت في البداية نداء “خارجة عن القانون”، من طرف إعلاميين، ومثقفين، وحقوقيين، وفنانين … موجهة الدعوة من جديد للمساندين لها، من أجل المساهمة في ما وصفته ب”العريضة التاريخية”

الحركة التي لم يمر على وجودها إلا شهرين، اعتبرت “أنها لقيت السند الكافي لتبني مبادرات تسلط الضوء على ما تعتبره أولوية بدل التضييق على الاختيارات الفردية للمغاربة، مشيرة أن الجرائم التي يتوجب محاربتها هي الرشوة، والفساد، والنهب … بدل اعتقال شباب بتهمة الحب، وتبادل القبل، أو ممارسة الوصاية على جسد المرأة واختياراتها “

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