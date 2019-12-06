أكادير : مهاجر يستولي على أزيد من مليار من شركات وتجار ويفر إلى الخارج

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” عن تعرض مجموعة من رجال الأعمال وشركات وتجار بأكادير، إلى عملية نصب قام بها مهاجر بالديار الاوروبية كان يقيم بالمدينة، كانت حصيلتها حوالي أزيد من مليار سنتيم.

وحسب نفس المصادر، فإن النصاب قام باستصدار شيكات بدون رصيد لمجموعة من رجال الأعمال بأكادير مقابل بضائع سلموها له.

كما اعتمد هذا النصاب على شركة ليحصل على قروض من مؤسسات بنكية من أجل تنفيذ تجارة وهمية وعمل على الحصول على سيارات من شركات ذات ماركات عالمية قام ببيعها بنصف ثمنها لأشخاص، كما حصل على أموال من تجار مقابل فوائد.

ولم يعرف بعد هل إلتجأت الوكالات البنكية و رجال الاعمال وشركات للسيارات على وضع شكاية ضد ” النصاب” الذي إختفى على الانظار، بعدما رجحت مصادرنا، هروبه لاحدى الدول القارة الاوروبية.

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