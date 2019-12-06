أكادير : من يراقب منازل تحولت لدور عبادة خارج القانون ؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تنتشر بمدينة أكادير، عدد من المنازل التي تحولت الى ما يشبه دور العبادة، خارج رقابة القانون، في الوقت الذي شددت فيه مصالح السلطات المحلية ومعها وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، على ضرورة إحترام الشروط القانونية في فتح دور للعبادة أو ممارسة الانشطة الدينية.

وذكرت مصادر الجريدة، عن وجود إحدى الدور السكنية بالحي الصناعي بأكادير، عمد المشرف عليها الى تحويلها الى ” مسجد” خارج الضوابط القانونية التي تنظم المجال، وأكدت مصادرنا عدم وجود أي ترخيص من الجهات المختصة، وهو نفس الشي لعدد من الدور المنتشرة بأحياء بأكادير وهوامشها.

وبالرجوع الى عملية تفعيل القانون بهذا الخصوص ، فقد أغلقت في وقت سابق لجنة مختلطة لمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، فيلا بإنزكان، بعد أن تحولت إلى ما يشبه مسجد لإقامة الصلوات ومكان لعقد الاجتماعات غير المرخص لها، وضمت قاعة للوضوء، والاستحمام ومراحيض، وتستغل هاته الفيلات، في إلقاء الدروس، وعقد اجتماعات.

وبالرغم من ان هذا التحرك الرقابي لاغلاف فيلا بإنزكان قد بررت اللجنة استنادا على شكايات الجيران، وهو ما تفاعلت معه السلطات المعنية، لكن في حالة عدم وجود شكايات السكان هل ستبقى هذه الدور تمارس نشاطاتها خارج القانون.

ومما توصلت به ” هبة بريس” من معلومات حول تلك الدور ” الدعوية” وما يقوم به مشرفوها من جمع التبرعات والهبات، فإن الوضع معاكس تماما لتوجهات الدولة في تنظيم المجال الديني بهذه الدور، عكس المساجد التي تخضع الى القانون في ممارسة العبادة ودروس الارشاد التي تشرف عليها الوزارة الوصية على القطاع.

فهل ستتدخل سلطات أكادير ومعها مصالح الاوقاف والشؤون الاسلامية ومصالح التعمير لمراقبة وإحصاء دور العبادة ومطالبتها بالتراخيص والوثائق المعمول بها في هذا الشأن؟؟.

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