بومبيو يُغرد :”كان لي شرف لقاء الحموشي”

هبة بريس ـ الرباط

غردّ مايك بومبيو وزير الخارجية الامريكي، على موقع تويتر معربا عن ابتهاجه بلقاء عبد اللطيف الحموشي المدير العام لمديرية الأمن الوطني، لافتا الى أن اللقاء كان مهما للتعاون بين البلدين لمكافحة الارهاب، وتعزيز السلم والأمن.

ونشر بومبينو صور اجتماعه رفقة الحموشي بمقر الديستي، بعد زيارة عمل التي قام بها المغرب، وعلى رأسها تجيد الشراكة لمواجهة التطرف والارهاب، والتصدي لعمليات التمويل الارهابي وتسلل الإرهابيين من منطقة الساحل جنوب الصحراء.

وأجرى المدير العام للأمن الوطني، المدير العام لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، امس الخميس بمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة، مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة، وجرى اللقاء بحضور عدد من مسؤولي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومسؤولين أمريكيين.

وكان بومبيو قد حل في وقت سابق اليوم الخميس بالمغرب في زيارة تؤكد الزخم القوي الذي يميز العلاقات الثنائية، وكذا الإرادة التي تحدو البلدين لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية متعددة الأبعاد.

وأجرى بومبيو في وقت سابق مباحثات مع رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني. ومن المقرر أن يتباحث أيضا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6