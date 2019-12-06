مجلس المستشارين يقر زيادة في أسعار بعض أنواع السجائر بالمغرب

هبة بريس – الدار البيضاء

تواصل الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين قراءتها و مناقشتها لقانون المالية الجديد لسنة 2020 و ذلك بعد مصادقة مجلس النواب عليه في جلسته الأولى.

و من خلال نقاش معمق بين الفرق البرلمانية بهذا المجلس ، قرر الأخير اقتراح جملة من التعديلات على مسودة المشروع النهائية ، حيث قدم تعديلا يقضي بفرض ضريبة على بعض أنواع السجائر و في مقدمتها السجائر الإلكترونية.

و في هذا الصدد، نص تعديل مجلس المستشارين بالنسبة لقانون المالية الجديد على إخضاع سوائل التعبئة أو إعادة التعبئة الخاصة بالسجائر الإلكترونية للضريبة الداخلية على الاستهلاك، حيث سيتم بموجب ذلك فرض ضريبة داخلية على استهلاك تلك السجائر من 3 إلى 5 دراهم حسب نسبة النيكوتين الذي تحتوي عليها.

و من شأن فرض ضريبة داخلية على استهلاك هاته الأنواع من السجائر التي بدأ الإقبال عليها يرتفع شيئا فشيئا أن يساهم في الرفع من القيمة التسويقية و أثمنة بيع تلك الأنواع من السجائر بالسوق المغربية لعموم المستهلكين.

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