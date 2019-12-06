عدنان .. شاب مغربي يمتلك أكبر وكالة سياحية في إسبانيا بعدما كان مياوما في الحقول

يسير الأيحيائي _هبة بريس_ ( عدسة عمر الرزيني)

“مزال الخير كاين في أوروبا” تلك كانت أولى الرسائل التي وجهها الشاب المغربي “عدنان أنميلي” عندما سألناه عن الأحوال الإقتصادية والمعيشية في إسبانيا،مضيفا “خاص غير الإنسان يدير عقلو ويخلي عليه الضسارة لي مولف يديرها فالبلاد ” .

يحكي “عدنان” خلال حوار مطول أجرته معه “هبة بريس” في مكتبه المتواضع بمدينة “غرناطة “الإسبانية عن حياته الشخصية،وكيف إستطاع أن يحول مساره من مياوم في الحقول إلى واحد من أهم المستثمرين المغاربة الذين سطع نجمهم في وقت وجيز بعدما خلق مشروعا للنقل السياحي المصنف علامة (VIP)، وأخذ على عاتقه مهمة نقل زبنائه من جميع الدول خاصة الديبلوماسيين العرب،إذ يوفر لهم الخدمات السياحية ذات الجودة العالية إنطلاقا من وصولهم للمطارات إلى غاية إنتهاء جولتهم السياحية التي تدوم في بعض الأحيان لأسابيع.

الشاب المغربي “عدنان” الذي إستطاع أن يبدأ مشواره من نقطة الصفر مبلورا أفكاره وإجتهاداته في تحقيق حلم ظل يراوده منذ الصغر ، لا ينسى أبدا طفولته التي عاشها في كنف أسرة محافظة ضحت بالغالي والنفيس من أجل تربيته على حب الوطن وقيم المواطنة الحقة عملا بقول الرسول “حب الأوطان من الإيمان”، ذاك الوطن الذي لا ينكر أفضاله إلا الجاحدون الذين تنكروا له بمجرد الوصول إلى الضفة الأخرى مستغلين الحملات الدعائية المغرضة ضده وضد كل إصلاح منشود.

وكالة الأسفار “طيبة” ما هي إلا نموذج للنجاح الكبير الذي يحققه أبناء هذا الوطن العزيز في ديار المهجر مبرزين الصورة الإيجابية للشباب الطموح المخلص لشعاره الدائم والحامل لرايته في كل المحافل الدولية، وهذا مصدر الفخر والإعتزاز الذي لا يمكننا إلا أن ننوه به في كل مناسبة لتشجيع مغاربة العالم على المضي قدما في نقل تجاربهم نحو الوطن وتطوير آليات إنشاء المبادرات الذاتية التي تحتاج إلى شيئ من الدراسة والتركيز قبل الدعم المادي.

الروبورتاج التالي يقربنا أكثر من مشوار “عدنان” صاحب أكبر وكالة للأسفار في مدينة “غرناطة”.

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