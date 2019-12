إحصائية: “كازابلانكا هي أكثر مدينة موسيقية في المغرب في 2019”

هبة بريس

تلق Spotify استجابة إيجابية كبيرة من عشاق الموسيقى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند إطلاقه، والذي كان له الفضل في جذبهم هو تنوع قوائم الأغاني عليه وتعددها، فهناك أكثر من 3 مليار قائمة أغاني ومميزات فريدة تجعل التجربة فريدة من نوعها، مثل “الميكس اليومي” و”إكتشف هذا الأسبوع”. مما جعل Spotify يصبح شريكا استراتيجياً هاماً للغاية للموسيقيين في المنطقة.

وتكشف إحصائية Spotify ولأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ إطلاقه عن ملخص أبرز الفنانين والالبومات والأغاني وقوائم الموسيقى على المنصة، وهي إحصائية يتم الإعلان عنها سنوياً. ويوضح فيها سلوكيات استماع 248 مليون شخص حول العالم إلى موسيقى واكتشافها في عام 2019.

وأثبتت سنة 2019 أنّها السنة التي تصدّرت فيها الموسيقى الـUrban، حيث كشف Spotify أن الثنائي الفرنسي PNL هما الأكثر استماعاً بين الفنانين لهذا العام على المنصة. وأصبح الزوج الملقب من قبل الكثير بملوك الراب الفرنسي، أول مجموعة تصور فيديو كليب فوق برج إيفل، وذلك لأغنية “Au DD” وهي الأغنية الأكثر استماعاً على المنصة لهذا العام.

الجدير بالذكر أن فناني الموسيقى الـUrban تصدروا قائمة ملخص 2019 في المغرب حيث تمركز Soolking (الذي احتل المركز الأول على قائمة الفنانين الأكثر استماعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر ابريل) وLartiste و ElGrandeToto في أعلى القائمة.

أما في لائحة الأغاني الأكثر استماعاً لهذا العام، فتصدرت أغنية “Au DD” للثنائي PNL المرتبة الأولى، وتليها أغنية “7ARRAGA” للفنان 7ari مع Lartiste. وكانت أكثر الأغاني استماعاً لهذا العام عالمياً هي أغنية “Señorita” لكلاً من Shawn Mendes و Camila Cabello والتي أتت في المركز الثالث في المغرب. أمّا أغنية “bad guy” للفنانة Billie Eilish فكانت في المركز الرابع وأغنية “Zemër” لكلا من Soolking وDhurata Dora في المركز الخامس.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة العالمية Billie Eilish التي تبلغ من العمر 17 عاماً، حققت نجاحاً كبيراً لهذا العام، حيث كان ألبومها WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO من الألبومات الأكثر استماعاً أيضاً على Spotify على المستوى العالمي، ويمثل ذلك أول مرة يتصدر فيها ألبوم لفنانة على ملخص Spotify.

وتصدرت Ariana Grande قائمة أفضل ثلاثة فنانين على Spotify على مستوى العالم والتي أطلقت ألبومها الرائد thank you, next في شهر فبراير.

وكشف Spotify أيضاً أن كازابلانكا هي أكثر مدينة موسيقية في المغرب، بناءاً على نتائج ملخص 2019 للاستماع.

كما بيّنت النتائج أن يوم الثلاثاء 09 يوليو 2019 كان أكثر الأيام الموسيقية لهذا العام، وذلك عندما شاهد Spotify عدد كبير من عشاق الموسيقى المغربيين على المنصة.

وقال كلاوديوس بولر، المدير الإداري لشركة Spotify للشرق الأوسط وإفريقيا:” لقد كان عامنا الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شيّقاً بشكل مذهل، وقد سرّنا استجابة عشاق الموسيقى وصناعها. ولقد أتاح لنا إطلاق Spotify في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفرصة لمنح عشاق الموسيقى المحليين الوصول إلى عالم من الموسيقى بأنواعه المختلفة والجديدة، بالإضافة إلي منح الفنانين المحليين الفرصة للتواصل مع جمهور عالمي العاشق للموسيقى على Spotify.”

علاوة على ذلك ، في وقت لاحق من هذا الأسبوع سيكشف Spotify عن قائمة مخصصة توفر للمستخدمين رؤية مفصلة عن الفنانين والأغاني والموسيقى التي استمعوا إليها أكثر من غيرها وحقائق ممتعة مثل عدد دقائق الموسيقى التي سمعوها وعدد الأغاني التي أحبوها، ولأول مرة سيتمكن المستمعون من الوصول إلى هذه التجربة مباشرة من خلال تطبيق Spotify على الهاتف المحمول وجهاز الكمبيوتر وعبر الموقع الإلكتروني spotify.com/2019 بالإضافة إلي ذلك ، يعمل Spotify على إنشاء بطاقات مشاركة تسليط الضوء علي الأذواق الشخصية للمعجبين مما يتيح لهم نشرها علي Instagram و Facebook و Twitter و Snapchat

