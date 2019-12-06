وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يأمل في حدوث اختراق بالتطبيع مع المغرب

هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حكومة إسرائيل تأمل في حدوث اختراق في تطبيع العلاقات مع المغرب خلال أيام، كي يستخدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاحتفاظ بالحكم.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الإسرئيلية قوله، إن الدولة العبرية تأمل في إحراز “إنجاز دبلوماسي حقيقي” في عملية إقامة علاقات طبيعية مع المغرب حتى 11 ديسمبر، أي موعد انقضاء المهلة الممنوحة للكنيست لتقديم مرشح يتمكن من كسب دعم 61 من أصل 120 نائبا فيه لرئاسة الحكومة، بغية تفادي سيناريو الانتخابات التشريعية الثالثة على التوالي.

وادعت القناة أن نتنياهو الذي فشل مرتين منذ بداية العام الجاري في تشكيل الحكومة يتطلع إلى استخدام هذا الإنجاز كي يكسب الدعم المطلوب من المشرعين لتشكيل الائتلاف الحاكم أو التعويل عليه في حملته الانتخابية الجديدة.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المغرب، عقب اجتماع عقده أول أمس مع نتنياهو في لشبونة.

وكان مسؤول بارز في الخارجية الأمريكية قد أشاد، أثناء مؤتمر صحفي عقده بخصوص هذه الزيارة، بـ”روابط هادئة” بين تل أبيب والرباط.

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