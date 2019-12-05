الموت يُغيب الفنان عبد القادر مطاع

هبة بريس - الرباط

توفي الفنان القدير، عبد القادر مطاع، مساء اليوم الخميس، عن عمر بناهز 79 سنة بعدصراع طويل مع المرض.

وأكد اعلاميون مقربون من الفنان الراحل خبر وفاته، بعد معاناة طويلة مع المرض، كان فيها عبد القادر مطاع فاقدا للبصر منذ حوالي عشر سنوات.

وازداد الراحل سنة 1940 حيث بصم على مسار فني متميز عبر محطات رئيسية في مختلف الميادين المسرحية والإذاعية والتلفزيونية والسينمائية، التي تألق فيها فوق الخشبة وأمام الكاميرا والميكروفون.

رحم الله الفقيد وانا لله وانا اليه لراجعون.

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