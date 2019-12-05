أولاد تايمة : خلاف حول ” الارث” ينهي حياة سبعيني على يد ولده

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في مأساة عاشتها إحدى الاحياء بأولاد التايمة إقليم تارودانت، هو توصل جيران ومعارف شخص سبعيني لفظ أنفاسه الاخيرة اليوم الخميس 5 دجنبر الجاري، بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي بأكادير.

وكانت مصالح الامن باولاد التايمة قد وضعت يدها على شاب ثلاثيني من ذوي السوابق العدلية، عرض والده السبعيني لاعتداء شنيع بواسطة السلاح الأبيض (مقص كبير)، مما تسبب في سقوط الضحية أرضا وهو مدرج في دمائه بين الحياة والموت.

وحسب مصادر قريبة من الضحية، فإن خلاف حول ” إرث” كان وراء إرتكاب الشاب لجريمة في حق والده، بعدما باغثه وهو في حالة هيجان بداخل مكان لتربية المواشي، ليوجه لوالده طعنة وتركه مدرجا في دمائه.

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