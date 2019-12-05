الفيزازي :”من حق مُسلم أن ينكح مثنى وثلاث ورباع”

نُشر بتاريخ :  2019-12-05 - 21:29
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قال الشيخ “السلفي” محمد الفيزازي إن مغني الراب محمد المزوري الملقب ب”مسلم” من حقه أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع كما نص على ذلك الشرع، موجها نقدا لاذعا لمنتقدي “الرابور” مسلم عقب تأكيد خبر طلاقه وزواجه من الممثلة المغربية آمال صقر.

وكتب الفيزازي تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك قائلا :”من حق مغني الراب (مسلم) أن يتزوج مثنى و ثلاث و رباع على سنة الله و رسوله إذا كانت له الاستطاعة ، هذا شرع الله، ومن لم يعجبه الحال و له القدرة فليمسح الآية التي تقول ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع) من كتاب الله”.

يُذكر أن الممثلة أمال صقر أكدت اليوم الخميس في اطلالة على صفحتها الرسمية بموقع” انستغرام” ارتباطها بالفنان” مسلم” منذ مدة طويلة.

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تعليق واحد

  1. كوكراشة مغربي

    في 21:34

    ومن طلب رأيك. تبحت عن الشهرا

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