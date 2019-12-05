بعد منع “تيفو” الرجاء.. عبيابة:”لانقبل التعبيرات الخارجة عن إطار الرياضة”

هبة بريس - الرباط

بعد قرار وزارة الداخلية منع جماهير الرجاء الرياضي من رفع “تيفو” في الجولة الافتتاحية من مرحلة دور المجموعات الخاصة بعصبة الأبطال الإفريقية أمام الترجي، علق الحسن عبيابة بالقول، إن المجال الرياضي يجب أن يبقى “نظيفا ومحايدا”، مضيفا أن التعبيرات الفرجوية التي تخرج عن هذا الإطار تبقى “مرفوضة”.

واضاف عبيابة خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن التعبيرات الفنية في الملاعب، وعلى رأسها “التيفو”، هي “مقبولة ومطلوبة، إلا في حالة في خروجها عن ما هو رياضي”، مضيفا أن هناك “قوانين تؤطر هذه العمليات”، وأن “الجمهور المغربي واع بمسؤولياته وهو بعيد عن هذه التعبيرات غير المقبولة”.

وتسببت التأويلات السياسية التي رافقت تيفو “ألتراس غرين بويز” الأخير خلال الديربي العربي في منع السلطات الأمنية للمجموعات الرجاوية من رفع اللوحة المخصصة لمباراة الترجي التونسي.

ورغم أن ألتراس الرجاء الرياضي أصدر بلاغا تفسيريا ل”تيفو” الديربي العربي الأسبوع الماضي لنفي التأويلات السياسية التي ألصقت به، إلا أن ذلك لم يجد نفعا ولم يجنبهم قرار منع رفع “التيفوات” في المدرج الجنوبي لمركب محمد الخامس.

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