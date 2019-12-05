البكوري يحرج العثماني ويطالبه بالتشبث بالأغلبية

هبة بريس - الرباط

لم يفهم رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين الطريقة التي تعامل بها حزب العدالة والتنمية مع شركائه داخل الأغلبية حيث أنه لا يمكن أن يعد رئيس الحكومة قانونا ويصوت عليه فريقه بالامتناع ” اللهم إن كانت الأغلبية تمشي برأسين “.

وتسائل البكوري عن السبب وراء عدم تقديم العدالة والتنمية للتعديلات الازمة حول هذه المادة بالبرلمان. مضيفا “اذا كان هذا الأمر يبدو طبيعيا بالنسبة للبعض الذين ألفوا العمل السري، ولا يلزمهم موقف الأغلبية داخل مجلس النواب فنحن نرفض هذ الازدواجية التي تزيد من ضبابية المشهد السياسي ببلادنا، إذ لن نستمر في تزكية هذا العبث، وسنتصدى له، طالبين من السيد رئيس الحكومة الذي أشرف على إعداد هذا المشروع وتنزيله، التدخل العاجل لإنقاذ أغلبيته، ولم شتاتها، ووقف نيران إخوانه التي تصب في كل الاتجاهات”.

وأوضح البكوري كذلك أن ازدواجية الخطاب تضر بالعمل السياسي ببلادنا مضيف” الاستغلال البشع لقبة البرلمان لتمرير مغالطات بأسلوب بئيس ينخرط في موجة التيئيس والعدمية بأسلوب بهلواني، وسلوكات مشينة ومرفوضة تسيء للعمل السياسي الجاد والهادف والبناء”.

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